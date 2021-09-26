Примерила новый боди: Кэндис Свэйнпоул позировала на фоне стены

32-летняя южноафриканская модель призывает всех заниматься спортом.

Кэндис Свэйнпоул, которая недавно удивила поклонников сменой цвета волос, прорекламировала у себя на странице в Instagram новый боди, из коллекции Tropic of C который отлично подойдет для занятий спортом.

Боди черного цвета с шортами не сковывает движений во время любой физической активности. Кэндис примерила его и сфотографировалась на фоне белой стены с широко расставленными ногами. На шее у модели было несколько золотых украшений, волосы были собраны в высокий пучок, а в ушах были серьги-колечки не очень большого размера.

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На другом снимке Свэйнпоул демонстрирует одну спортивную позицию и показывает, как сама лично тренируется. Впрочем, ни у кого и не возникало сомнений на этот счет, девушка выглядит стройной и оставалась такой даже во время двух беременностей.

Кэндис Свэйнпоул / Getty Images

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