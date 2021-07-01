Примерила три купальника: Бритни Спирс поделилась новыми кадрами с отпуска

Поп-принцесса Бритни Спирс опубликовала в блоге новые фотографии с отдыха на Гавайах.

39-летняя Спирс предстала перед камерой в трех разных купальниках: розовом с завязками на лифчике, желтом и красном. Поп-дива показала фигуру и свои татуировки, которые были видны, когда Бритни немного приспускала руками плавки.

Ролик Спирс никак подписывать не стала, оставила лишь картинку нескольких красных губ, будто бы адресовала подписчиками поцелуи. Волосы артистки были собраны в высокий хвост, а на лице были зеркальные солнцезащитные очки.

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Ранее Бритни Спирс показывала фолловерам вид со своего номера, где они остановились с возлюбленным Сэмом Асгари на Гавайах. Тогда певица нежилась на пляже в купальнике, делая на песке ангелов и наслаждалась прекрасным отдыхом.

На Гавайи артистка отправилась через несколько дней после того, как выступила в суде и рассказала о том, что на самом деле с ней происходит. Бритни, напомним, борется за право самостоятельно распоряжаться своей жизнью, телом и финансами и избавиться от опеки отца.

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