Принимает солнечные ванны: Даша Астафьева в леопардовом купальнике сверкнула сексуальным декольте

Артистка отдыхает в теплых краях.

Даша Астафьева поделилась в Instagram пикантным снимком. Артистка сделала селфи, когда загорала на шезлонге.

Одета певица была в леопардовый купальник, который отлично подчеркнул ее сексуальный бюст.

Даша Астафьева / Instagram Даши Астафьевой

Волосы Даша собрала в пучок. В ушах у нее были небольшие серьги-кольца. На лице отсутствовал макияж.

В комментарии к фото Астафьева призналась, что полетела отдыхать сама. Она наслаждается чтением книги, отрывком из которой она поделилась.

"Человеку надо улетать. Этот факт, каждый раз дает почувствовать себя живым и настоящим. Я есть. Это первое, что чувствуешь, когда ноги касаются далекой земли. В очередной раз улетела в приятной компании – Книга. Начало не дает усомниться в правильности выбора. Делюсь:

Депрессия – это разрыв любви. Чтобы любить, нужно иметь способность отчаиваться, когда теряешь, и депрессия есть механизм такого отчаянья. Когда она приходит, она угнетает личность и в особенности способность любить и быть любимым. Она выпячивает наше одиночество и разрушает не только наши связи с другими людьми, но и способность мирно уживаться с самим собой. Любовь, хотя и не является в полном смысле профилактикой депрессии, все-таки несколько защищает мозг, в том числе и от него самого. Лекарства и психотерапия помогают этой защите, помогают любить и быть любимыми, и в этом, собственно, и заключается их действенность. В добром расположении духа одни любят себя, вторые – других, третьи – свою работу, четвертые – Бога; любая из этих привязанностей укрепляет жизненно важное осознание цели, которое противоположно депрессии. Иногда любовь оставляет нас, да и мы оставляем любовь. В депрессии очевидной становится полная бессмысленность любого начинания, любого чувства, полная бессмысленность жизни. Единственное, что остается в этом безлюбовном состоянии, – сознание собственной ничтожности", - написала Даша.

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