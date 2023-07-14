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Принимала солнечные ванны: Кортни Кардашьян в леопардовом купальнике показала беременный живот

Принимала солнечные ванны: Кортни Кардашьян в леопардовом купальнике показала беременный живот

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
240
Время на прочтение
1 мин
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Принимала солнечные ванны: Кортни Кардашьян в леопардовом купальнике показала беременный живот

Кортни Кардашьян / Фото: Instagram Кортни Кардашьян

Звезда реалити решила устроить себе отдых перед родами.

Кортни Кардашьян опубликовала в Instagram новые фотографии с отдыха. Звезда реалити купалась в море и принимала солнечные ванны на пляже.

Сначала Кортни показала большой беременный живот в леопардовом купальнике, сверху которого она одела белую рубашку, которую не застегнула.

Кортни Кардашьян / © Instagram Кортни Кардашьян
Кортни Кардашьян / Фото: Instagram Кортни Кардашьян

Затем Кардашьян надела черный купальник с вырезом на животе, дополнив пляжный лук белой футболкой, джинсовой панамкой от Prada и черными очками.

Кортни Кардашьян / © Instagram Кортни Кардашьян
Кортни Кардашьян / Фото: Instagram Кортни Кардашьян

А плавала она в черном бикини на завязках.

Кортни Кардашьян / © Instagram Кортни Кардашьян
Кортни Кардашьян / Фото: Instagram Кортни Кардашьян

Напомним, в прошлый раз Корти Кардашьян сфотографировалась в розовом асимметричном платье с вырезами.

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Дата публикации
Просмотры
240
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