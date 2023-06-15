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Принимала солнечные ванны: участница "Холостяка-12" в белом купальнике похвасталась сексуальными ягодицами

Принимала солнечные ванны: участница "Холостяка-12" в белом купальнике похвасталась сексуальными ягодицами

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
274
Время на прочтение
1 мин
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Принимала солнечные ванны: участница "Холостяка-12" в белом купальнике похвасталась сексуальными ягодицами

Марина Голд/Instagram

Марина Голд любит показывать подписчикам свои горячие снимки.

Участница шоу "Холостяк-12" – Марина Голд поделилась с фолловерами в Instagram пикантной фотографией с отдыха.

Девушка загорала в белом купальнике и похвасталась сексуальными ягодицами и декольте.

Марина Голд/Instagram Марины Голд / ©
Марина Голд/Instagram Марины Голд

А раньше Голд показала снимок из фотостудии, где она в ярком бикини на четвереньках соблазнительно демонстрирует свою пятую точку.

Напомним, победительница реалити-шоу "Холостяк-11" Анна Богдан в черном мини-платье с цветочным принтом похвасталась стройными ногами.

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Дата публикации
Просмотры
274
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