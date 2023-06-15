Принимала солнечные ванны: участница "Холостяка-12" в белом купальнике похвасталась сексуальными ягодицами

Участница шоу "Холостяк-12" – Марина Голд поделилась с фолловерами в Instagram пикантной фотографией с отдыха.

Девушка загорала в белом купальнике и похвасталась сексуальными ягодицами и декольте.

Марина Голд/Instagram Марины Голд

А раньше Голд показала снимок из фотостудии, где она в ярком бикини на четвереньках соблазнительно демонстрирует свою пятую точку.

Напомним, победительница реалити-шоу "Холостяк-11" Анна Богдан в черном мини-платье с цветочным принтом похвасталась стройными ногами.

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