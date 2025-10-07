Николь Кидман / © Associated Press

На фоне новостей о разводе с Китом Урбаном, с которым пробыла в браке 19 лет, актриса Николь Кидман вышла на публику.

58-летняя звезда решила полностью окунутся в работу и посетила Неделю моды в Париже, а в частности показ новой коллекции бренда Chanel — 6 октября Матье Блази презентовал публике свою дебютную коллекцию весна-лето 2026.

Николь Кидман / © Associated Press

Николь пришла на гламурное мероприятие в наряде в стиле кэжуал — удлиненной белой рубашке свободного фасона и свободных брюках, которые дополнила черными остроносыми туфлями и красной культовой сумкой с ремешком-цепочкой.

Николь Кидман / © Associated Press

Но главное внимание было приковано к спутницам актрисы — она вышла в свет со своими дочерьми 17-летней Сандэй Роуз и 14-летней Фэйт.

Николь Кидман и ее дочери Сандэй Роуз и Фэйт / © Associated Press

Девушки уже настоящие красавицы и во время позирования для фото обнимали маму — это было трогательно и показывало их поддержку Николь, которая сейчас переживает сложное время, ведь по словам некоторых инсайдеров — Урбан ей изменил и уже пребывает в отношениях с другой, более молодой, женщиной.

Николь Кидман и Сандэй Роуз / © Associated Press

Несколькими днями ранее Николь также появлялась на публике — в лаконичном черном платье актриса посетила гала-вечер amfAR в Далласе. Это было ее первое появление после новостей о разводе.