Принцесса Кейт надела аксессуар, который, вероятно, сделала её дочь Шарлотта

Принцесса Кейт / © Associated Press

Реклама

Принцесса Кейт привлекла к себе все взгляды, когда появилась на Уимблдоне в васильково-голубом брючном костюме, однако главным украшением её образа стала небольшая деталь на руке — самодельный браслет.

Принцесса Кейт / © Associated Press

Это браслет дружбы — украшение, которое, вероятно, сплела её дочь, принцесса Шарлотта. Ранее подобные браслеты появлялись на руках других представителей королевской семьи, в частности принца Уильяма и короля Чарльза.

Принцесса, впрочем, не акцентировала внимание на браслете, но он удачно сочетался с оттенком её костюма.

Реклама

Принцесса Кейт / © Associated Press

Принцесса Кейт / © Associated Press

Новости партнеров