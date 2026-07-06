- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 202
- Время на прочтение
- 1 мин
Принцесса Кейт надела аксессуар, который, вероятно, сделала её дочь Шарлотта
Это была необычная вещь, которую заметили совершенно случайно, но в ней было много символизма.
Принцесса Кейт привлекла к себе все взгляды, когда появилась на Уимблдоне в васильково-голубом брючном костюме, однако главным украшением её образа стала небольшая деталь на руке — самодельный браслет.
Это браслет дружбы — украшение, которое, вероятно, сплела её дочь, принцесса Шарлотта. Ранее подобные браслеты появлялись на руках других представителей королевской семьи, в частности принца Уильяма и короля Чарльза.
Принцесса, впрочем, не акцентировала внимание на браслете, но он удачно сочетался с оттенком её костюма.
Комментарии
Сортировать: