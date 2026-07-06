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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
202
Время на прочтение
1 мин

Принцесса Кейт надела аксессуар, который, вероятно, сделала её дочь Шарлотта

Это была необычная вещь, которую заметили совершенно случайно, но в ней было много символизма.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
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Принцесса Кейт

Принцесса Кейт / © Associated Press

Принцесса Кейт привлекла к себе все взгляды, когда появилась на Уимблдоне в васильково-голубом брючном костюме, однако главным украшением её образа стала небольшая деталь на руке — самодельный браслет.

Принцесса Кейт / © Associated Press

Принцесса Кейт / © Associated Press

Это браслет дружбы — украшение, которое, вероятно, сплела её дочь, принцесса Шарлотта. Ранее подобные браслеты появлялись на руках других представителей королевской семьи, в частности принца Уильяма и короля Чарльза.

Принцесса, впрочем, не акцентировала внимание на браслете, но он удачно сочетался с оттенком её костюма.

Принцесса Кейт / © Associated Press

Принцесса Кейт / © Associated Press

Принцесса Кейт / © Associated Press

Принцесса Кейт / © Associated Press

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
202
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