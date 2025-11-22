Принцесса Кейт раскрыла причину изминения своего цвета волос

Кейт и Уильям Уэльские / © Associated Press

Принцесса Уэльская раскрыла секрет своей более светлой прически во время закулисной беседы с 76-летней актрисой Сью Поллард на Королевском варьете.

Однако Поллард не смогла сдержать в секрете беседу с принцессой и рассказала ее содержание изданию Daily Mail. Как оказалось, она сделала принцессе комплимент: «Мне нравятся ваши волосы, они выглядят намного светлее». На что Кейт ей ответила: «Раньше они были коричневыми, но на солнце посветлели».

Принцесса Кейт / © Associated Press

Этот новый оттенок волос 43-летняя принцесса впервые продемонстрировала во время совместного появления с мужем в садах Музея естественной истории в Лондоне 4 сентября. Тогда ее прическа вызвала небывалый ажиотаж.

А выгорели волосы у нее после летних каникул, во время которых она путешествовала на яхте вокруг греческих островов со своей семьей.