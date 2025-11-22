- Дата публикации
-
Принцесса Кейт раскрыла причину изминения своего цвета волос
43-летняя принцесса впервые продемонстрировала свои волосы медового оттенка в начале осени, но такое небольшое изменение в ее внешности беспокоит многих до сих пор.
Принцесса Уэльская раскрыла секрет своей более светлой прически во время закулисной беседы с 76-летней актрисой Сью Поллард на Королевском варьете.
Однако Поллард не смогла сдержать в секрете беседу с принцессой и рассказала ее содержание изданию Daily Mail. Как оказалось, она сделала принцессе комплимент: «Мне нравятся ваши волосы, они выглядят намного светлее». На что Кейт ей ответила: «Раньше они были коричневыми, но на солнце посветлели».
Этот новый оттенок волос 43-летняя принцесса впервые продемонстрировала во время совместного появления с мужем в садах Музея естественной истории в Лондоне 4 сентября. Тогда ее прическа вызвала небывалый ажиотаж.
А выгорели волосы у нее после летних каникул, во время которых она путешествовала на яхте вокруг греческих островов со своей семьей.