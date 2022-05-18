Природа умеет жить вопреки всему: Катя Осадчая показала кадры из цветущего Киева

На прошлой неделе ведущая Катя Осадчая рассказала подписчикам, что вернулась в Киев.

Катя продолжает заниматься поиском пропавших детей и взрослых с помощью телеграм-канала "Пошук зниклих", созданного по ее инициативе во время войны. Именно для того, чтобы ее проект получил новый виток своего развития и они с командой могли помочь как можно большему количество людей, Осадчая вернулась в столицу и провела несколько важных встреч.

Многие киевляне все еще не решаются возвращаться домой из-за войны. Поэтому кадры цветущего Киева, где распускаются каштаны и расцвела сирень, которыми поделилась телеведущая в своем блоге, многим греют душу.

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"В этом году весна по-особому яркая и цветущая, будто пытается порадовать нас, показать, что природа восстанавливается, что ветви становятся красивыми кустами, что так и наша Украина восстановится и расцветет. Когда цветут яблони на развалинах домов, это какой-то ужасный диссонанс. И я каждый раз ловлю себя на мысли, что война и цветущая природа - диссонанс, но природа умеет жить вопреки всему…", - написала под кадрами Катя.

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