Шоу-бизнес
113
1 мин

Пришел на шоу: Дуэйн "Скала" Джонсон белым джемпером подчеркнул накачанные мышцы

53-летний голливудский актер активно занимается промокампанией фильма "Крушащая машина", в котором сыграл главную роль.

Алина Онопа
Дуэйн Джонсон

Дуэйн Джонсон / © Getty Images

Дуэйн Джонсон посетил «Вечернее шоу» с Джимми Фэлоном в Нью-Йорке. Он рассказал о съемках в биографической драме о спорте «Крушащая машина» (The Smashing Machine), в котором он играет Марка Керра — легендарного американского бойца смешанных единоборств (ММА), чемпиона UFC и Pride.

В студии «Скала» появился в классических серых брюках и белом обтягивающем джемпере-поло с перфорационным узором, который подчеркнул его накачанные мышцы. Кстати, для этой роли Дуэйн похудел на 27 килограммов.

Дуэйн Джонсон / © Getty Images

Дуэйн Джонсон / © Getty Images

Свой лук Дуэйн дополнил очками, серебряной цепочкой с подвеской, кольцом и часами.

О фильме:

Лента рассказывает о Марке Керре, известном как «The Smashing Machine» («Машина для крушения») из-за своего агрессивного стиля боя. Фильм режиссера Бенни Сефди покажет не только его спортивные победы, но и темную сторону жизни: зависимость от обезболивающих, личные драмы и борьбу за себя вне ринга.

В украинский прокат фильм «Крушащая машина» выйдет 9 октября.

113
