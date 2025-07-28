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- Шоу-бизнес
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Пришел с красивым букетом роз: Павел Зибров посетил премьеру смелой песни Анны Тринчер
Народный артист Украины поздравил свою коллегу с выходом новой композиции и клипа на нее.
Павел Зибров посетил закрытую презентацию новой смелой песни "Півонії" и клипа Анны Тринчер, которая состоялась в цветочном пространстве Botanic Butique.
Народный артист пришел на мероприятие с красивым большим букетом красных роз.
Павел Николаевич поднялся на сцену к Анне, подарил ей цветы, поздравил с премьерой и сказал: "Зірочко, палай!" Публика встретила такое поздравление безумными овациями.
К слову, как состоялась закрытая премьера новой песни "Півонії" Анны Тринчер, читайте в нашем материале.