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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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355
Время на прочтение
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Пришел с красивым букетом роз: Павел Зибров посетил премьеру смелой песни Анны Тринчер

Народный артист Украины поздравил свою коллегу с выходом новой композиции и клипа на нее.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Павел Зибров и Анна Тринчер

Павел Зибров и Анна Тринчер

Павел Зибров посетил закрытую презентацию новой смелой песни "Півонії" и клипа Анны Тринчер, которая состоялась в цветочном пространстве Botanic Butique.

Павел Зибров

Павел Зибров

Народный артист пришел на мероприятие с красивым большим букетом красных роз.

Павел Зибров и Анна Тринчер

Павел Зибров и Анна Тринчер

Павел Николаевич поднялся на сцену к Анне, подарил ей цветы, поздравил с премьерой и сказал: "Зірочко, палай!" Публика встретила такое поздравление безумными овациями.

Павел Зибров и Анна Тринчер

Павел Зибров и Анна Тринчер

К слову, как состоялась закрытая премьера новой песни "Півонії" Анны Тринчер, читайте в нашем материале.

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