Пришла без белья: Рита Ора в прозрачном платье позировала на Met Gala

В этом году темой Met Gala было: "Карл Лагерфельд: линия красоты". Посвящено мероприятие было легендарному кутюрье Карлу Лагерфельду, бывшему креативному директору Дома Chanel, который скончался в 2019 году.

Рита Ора / Фото: Associated Press

Певица Рита Ора приехала на Бал вместе со своим мужем Тайкой Вайтити.

32-летняя Рита вышла на дорожку в черном полупрозрачном платье от Prabal Gurung, сшитом на заказ. Наряд с оборками, вышивкой и кружевом Рита надела без нижнего белья. Декольте артистки было полностью открыто, шлейка с одного плеча была спущена, а образ выглядел драматично и очень сексуально.

Рита Ора и Тайка Вайтити / Фото: Associated Press

Ора распустила и накрутила волосы и сделала насыщенный вечерний макияж. Она также дополнила образ многочисленными широкими золотыми браслетами, кольцами на пальцах и черным маникюром. Ногти певицы также были покрыты стразами.

Ее муж Тайка Вайтити был в сером длинном пальто-смокинге и белых брюках, а также обут лаковые туфли.

Рита Ора и Тайка Вайтити / Фото: Associated Press

Рита Ора / Фото: Associated Press

В пикантном луке на Met Gala появилась и Дженнифер Лопес. Дива блистала в наряде от Ralph Lauren.

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