Пришла на утреннее шоу: 49-летняя Тори Спеллинг подчеркнула стройные ноги кожаным мини-платьем

Звезда популярного в 90-х телесериала "Беверли-Хиллз, 90210" и мать пятерых детей выбрала для своего выхода кокетливый лук.

Тори Спеллинг попала в объективы папарацци, когда шла на утреннее шоу Good Morning America на телеканале ABC в Нью-Йорке.

Для эфира актриса подготовила кокетливый образ. На ней было коричневое кожаное мини-платье на пуговицах, которое прекрасно сидело на ее подтянутой фигуре и подчеркнуло стройные ноги. На талии у нее был такой же пояс.

Тори Спеллинг / Фото: Getty Images

Аутфит Спеллинг дополнила бежевыми колготами в сетку и темно-бордовыми замшевыми босоножками на платформе и каблуке.

Тори сделала красивую укладку с локонами, насыщенный макияж с акцентом на пышных ресницах, украсила уши лаконичными серьгами, а руки – браслетами и кольцами. Белый маникюр и черный педикюр завершили ее лук.

Напомним, Спеллинг и Дженни Гарт – посетили музыкальный фестиваль iHeartRadio 2022, который состоялся на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе. Звездные красавицы предстали в похожих эффектных ансамблях.

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