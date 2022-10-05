Пришла на вечеринку в бюстгальтере: Белла Хадид на афтепати Miu Miu в Париже

Американская модель Белла Хадид на Парижской неделе моды в этом сезоне просто нарасхват. Она принимала участие во многих показах, а вчера посетила вечеринку после шоу Miu Miu.

25-летняя модель пришла на мероприятие в темно-коричневом топе в виде бюстгальтера с длинными рукавами и подходящей юбке до колен, дополнив лук лаковыми туфлями и черными чулками.

Белла Хадид / Фото: Getty Images

Волосы Белла собрала в гладкий пучок, сделала достаточно легкий, как для вечернего мероприятия макияж, у нее также был светлый маникюр, а на пальце сверкал золотой перстень.

Ранее в Париже Белла Хадид принимала участие в показе бренда Thom Browne на котором продефилировала в причудливом мультяшном образе.

Белла Хадид / Фото: Getty Images

Белла Хадид / Фото: Associated Press

А французский модный бренд Coperni устроил настоящий перформанс на подиуме с Беллой в главной роли. Девушка вышла на подиум в одних стрингах и прямо на подиуме на модели распылили специальный белый спрей, который впоследствии в соприкосновении с кожей превратился в белое платье. В нем она и дефилировала дальше.

Белла Хадид на шоу Coperni Spring/Summer 2023 / Фото: Getty Images

Белла Хадид на шоу Coperni Spring/Summer 2023 / Фото: Getty Images

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