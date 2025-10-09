Пришла поддержать подругу: Ева Лонгория посетила премьеру сериала о Виктории Бекхэм

Ева Лонгория / © Associated Press

В честь Виктории актриса решила надеть платье от ее бренда Victoria Beckham — роскошное и элегантное изделие из атласного шелка оттенка айвори.

Платье идеально повторяло линии ее тела, подчеркивало женственность и сдержанный гламур.

Ева Лонгория / © Associated Press

У наряда был креативный крой и дизайн, ведь оно имело драпировки, разные бретельки, асимметричную юбку и складки.

Ева дополнила платье золотистыми босоножками на высоких шпильках, несколькими украшениями и небольшой белой сумкой.

Ева Лонгория / © Associated Press

Сама виновница торжества пришла на мероприятие тоже в белом. Лук Виктории состоял из легкой блузки с глубоким V-образным вырезом, которую она элегантно заправила в юбку-карандаш с высокой талией и эффектным разрезом сбоку. Также на плечи Виктория накинула стильный оверсайз жакет-смокинг.

Виктория Бекхэм / © Associated Press

Лонгория является также крестной матерью Харпер Бекхэм — единственной дочери Виктории и Дэвида. Дружат Ева и Виктория с 2007 года, когда семья Бекхэмов жила в США. Тогда муж дизайнера Дэвид Бекхэм играл за «Лос-Анджелес Гэлакси». Женщины часто посещали светские тусовки и модные показы, где много общались. Так и завязалась из крепкая дружба. А в 2016 году Виктория разработала платье для свадьбы Евы с Хосе Бастоном и была ее подружкой невесты.