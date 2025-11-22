- Дата публикации
Шоу-бизнес
- Шоу-бизнес
Пришла поддержать подругу: Натали Портман неожиданно появилась на красной дорожке
В Париже состоялась премьера фильма «Частная жизнь» французского режиссера Ребекки Злотовски.
Событие посетили исполнительницы главных ролей в картине Джоди Фостер и Виржини Эфира, но также поддержать Ребекку пришла 44-летняя Натали Портман.
Ранее актриса и режиссер вместе работали над фильмом «Планетариум». На красную дорожку Портман вышла в черном закрытом мини-платье, которое сочетала с колготками и массивными сапогами. Ее образ был от Dior. Волосы Натали собрала в низкий хвост и также сделала простой макияж.
С Ребеккой Злотовски Потман мило обнималась передфотографами.
Мини — это любимая длина актрисы и она часто ее выбирает для различных мероприятий. Например, недавно Натали демонстрировала голубо-белое платье от Dior созданное специально для нее.