Шоу-бизнес
35
1 мин

Пришла поддержать подругу: Натали Портман неожиданно появилась на красной дорожке

В Париже состоялась премьера фильма «Частная жизнь» французского режиссера Ребекки Злотовски.

Юлия Каранковская
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Натали Портман

Натали Портман / © Getty Images

Событие посетили исполнительницы главных ролей в картине Джоди Фостер и Виржини Эфира, но также поддержать Ребекку пришла 44-летняя Натали Портман.

Ранее актриса и режиссер вместе работали над фильмом «Планетариум». На красную дорожку Портман вышла в черном закрытом мини-платье, которое сочетала с колготками и массивными сапогами. Ее образ был от Dior. Волосы Натали собрала в низкий хвост и также сделала простой макияж.

Натали Портман / © Getty Images

Натали Портман / © Getty Images

С Ребеккой Злотовски Потман мило обнималась передфотографами.

Натали Портман и Ребекка Злотовски / © Getty Images

Натали Портман и Ребекка Злотовски / © Getty Images

Мини — это любимая длина актрисы и она часто ее выбирает для различных мероприятий. Например, недавно Натали демонстрировала голубо-белое платье от Dior созданное специально для нее.

35
