Пришла с сыном: 59-летняя Элизабет Херли в "голом" платье и без бюстгальтера сияла на вечеринке

Элизабет Херли посетила вечеринку Vanity Fair Oscar, которая состоялась в Центре исполнительских искусств Уоллиса Анненберга в Беверли-Хиллз. На мероприятие она пришла в сопровождении своего 22-летнего сына-копии Дэмиана.

Элизабет Херли с сыном / Фото: Associated Press

Актриса сияла в соблазнительном аутфите, в котором выглядела роскошно и стройно. На Херли было прозрачное платье макси без рукавов, усыпанное пайетками, бисером и блестками, которые прикрыли ее обнаженную грудь, поскольку она была без бюстгальтера. Юбку наряда украшало кружево.

Элизабет Херли / Фото: Associated Press

Образ Лиз дополнила босоножками цвета металлик на шпильках и серебристым клатчем-футляром. Она сделала красивую укладку с мягкими локонами, макияж с акцентом на глазах, белый маникюр и черный педикюр. Бриллиантовые украшения завершили лук звезды.

Элизабет Херли / Фото: Associated Press

Дэмиан был одет в серебристый костюм и рубашку в тон с глубоким вырезом, которые он скомбинировал с черными туфлями. На шее у него была цепочка с крестиком с камнями.

Напомним, Элизабет Херли показала, как выглядела в бикини 30 лет назад.

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