Пришла топлес: американская актриса показала на вечеринке обнаженную пышную грудь

Жанель Моне / © Getty Images

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Провокационная американская актриса и певица Жанель Моне обожает эпатировать публику своими откровенными образами. На этот раз женщина в смелом аутфите появилась на вечеринке Met Gala в Нью-Йорке.

Жанель позировала в черном жакете с белой каймой и строчками, под которым не было бюстгальтера, а только черно-белый корсет под декольте. Звезда сверкала перед присутствующими своей обнаженной и пышной грудью. Соски она спрятала под наклейками в виде якорей.

Жанель Моне / © Getty Images

Из одежды на Жанель также был белый воротник, красно-черно-белый галстук и черно-белая мини-юбка. Наряд она скомбинировала с черными босоножками, белыми носками и черной сумкой. Лук певица завершила шляпой с моноклем.

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А на ковровой дорожке Met Gala Моне восхитила образом, полностью соответствующим дресс-коду мероприятия — Tailored for You («Сшито для вас»). Она предстала в кастомном наряде от Thom Browne x Paul Tazewell.

Жанель Моне / © Associated Press