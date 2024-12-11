Пришла в прозрачном платье: Лили-Роуз Депп посетила презентацию фильма, в котором сыграла

Смелый наряд мало что прикрывал на теле молодой актрисы.
25-летняя актриса и модель Лили-Роуз - дочь известных актеров Джонни Деппа и Ванессы Паради - появилась на специальном показе фильма "Носферату" в Лос-Анджелесе - американского готического фильма ужасов Роберта Эггерса. Девушка сыграла в этой картине одну из главных ролей.
Звезда без капли стеснения надела совершенно прозрачное платье, которое ничего не скрывало на ее теле. Это было платье шоколадного цвета и с декором в виде золотой вышивки пайетками.
Носила наряд Лили-Роуз в сочетании с мюлями, ярким макияжем и укладкой, которая была сделана с локонами.
Напомним, что на премьеру фильма в Лондоне актриса пришла в костюме от Chanel из коллекции от-кутюр осень-зима 2019. Это был серый наряд созданный в ретро-стилистике и включающий жакет с рукавами три четверти и широкую юбку со складками.
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