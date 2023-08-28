Пришла в ярком платье: мама Меган Маркл потусила на вечеринке вместе с Ким Кардашьян и Крис Дженнер

66-летняя Дориа Редлан позировала в компании Ким Кардашьян и Крис Дженнер на благотворительном мероприятии в Лос-Анджелесе. Это была вечеринка в честь 5-й годовщины TIAH в частной резиденции, которую также посетила и Ева Лонгория.

Дориа Редлан / Фото: Getty Images

На мероприятии мама герцогини Сассекской появилась в желто-розовом платье с узором пейсли от J.Crew, которое дополнила светло-коричневыми замшевыми туфлями на каблуках от Chloe, тонким золотым браслетом на запястье, цепочкой с подвесками на шее и серьгами-кольцами. Волосы ее были заплетены в дреды, а на лице был легкий макияж.

Дориа Редлан / Фото: Getty Images

Мама Меган Маркл не часто появляется в светском обществе. В прошлый раз на публике она появлялась еще в мае, когда вместе с дочерью и зятем принцем Гарри посещала церемонию Women of Vision Awards, где Меган оконфузилась в золотом платье.

Крис Дженнер, Дория Редлан и Ким Кардашьян / Фото: Getty Images

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