Пришли поддержать маму: дочери-близняшки Сары Джессики Паркер попали под прицел папарацци на съемках

На актрисе был один из самых модных цветов года. Однако дочери Паркер выглядели более повседневно.

В Нью-Йорке завершились съемки третьего сезона сериала "И просто так…", который является сиквелом сериала "Секс в большом городе". Во время работы над последними сценами этого проекта, главную актрису шоу Сару Джессику Паркер заметили папарацци.

Работа проводилась в одном из ресторанов и похоже, что по сюжету сериала, в этом эпизоде Паркер пошла с подругами на ужин. Актриса надела самый трендовый цвет 2024 года - оттенок гнилой вишни. На артистке была бархатная кофта этого цвета и высокие кожаные сапоги.

Также она надела вельветовые темно-зеленые брюки, которые в эти сапоги заправила. На плече у нее была большая сумка, а в ушах серьги с камнями.

Сара Джессика Паркер / Фото: Getty Images

Шоппер скорее всего является личной сумкой актрисы, поскольку во время съемок в ресторане на ее столе лежал гламурный черный клатч со стразами. А вот поддержать актрису во время съемок пришли две ее дочери-близняшки - Марион и Табита. Девочек сфотографировали в ресторане.

Сара Джессика Паркер с дочками / Фото: Getty Images

Cтоит отметить, что на одном из кадров Паркер держала в руке бокал с шампанским. Таким образом команда праздновала завершение съемок, а затем она опубликовала этот же бокал в Instagram.

Еще актриса показала, что вечеринку ознаменовавшая завершение работы они провели на яхте с видом на Нью-Йорк.

Напомним, что работа над шоу стартовала весной этого года. Первые кадры третьего сезона сериала "И просто так…" появились спустя неделю после того, как актеры показали свои сценарии в соцсети анонсировали начало работы. Премьера сериала должна состояться уже в 2025 году.

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