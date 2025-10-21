- Дата публикации
-
Шоу-бизнес
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 482
- Время на прочтение
- 2 мин
Пришли поддержать отца: все дети Николя Саркози появились на публике в день его ареста
У скандального бывшего президента Франции четверо детей от трех разных женщин.
Сегодня Николя Саркози отправился в тюрьму отбывать пятилетний срок по делу о финансировании своей предвыборной кампании 2007 года. Проводить Саркози пришла его нынешняя жена Карла Бруни, а также все его дети.
В частности под прицел папарацци попали: дочь Джулия и три сына — Луи, Пьер и Жан.
Джулия Саркози
Девочке 13 лет, а ее мать — Карла Бруни. Она активно занимается конным спортом и увлекается косметикой. Джулия также ведет блог в TikTok, количество поклонников в котором стремительно растет. РОдители очень редко показывают Джулию публике и говорят о ее жизни.
Пьер Саркози
Он первенец бывшего президента и родился в его браке с Мари-Доминик Кюльоли. Пьеру сейчас 41 год и он известен под псевдонимом Mosey. Во Франции он известен как хип-хоп продюсер и композитор.
Жан Саркози
Второй ребенок Саркози от его брака с Мари-Доминик Кюльоли. Жану 39 лет и он, как и отец, пошел в политику.
Луи Саркози
Третий сын политика, который родился в браке с Сесилией Аттиас. Он работал на разных посадах: в банке, занимался бизнесом и писательством. Также короткое время работал в посольстве Франции. Также Луи присутствовал на инаугурации Дональда Трампа и известен своими крайне правыми взглядами.
Николя Саркози стал первым бывшим президентом Франции, получившим реальный тюремный срок. Он будет отбывать наказание в тюрьме Ла-Санте в 11-метровой одиночной камере.