Пришли поддержать: Сильвестра Сталлоне заметили на съемках с женой и дочерьми

Сильвестр Сталлоне и Дженнифер Флавин / © Getty Images

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78-летний актер Сильвестр Сталлоне попал под прицел папарацци в Нью-Йорке на улице, поскольку там стартовали съемки второго сезона сериала «Король Талсы», в котором он исполняет главную роль.

Сталлоне костюмеры сериала подобрали стильный полосатый костюм серого цвета, который он носил с белой рубашкой, красными аксессуарами, а также туфлями из кожи крокодила. На глазах у него были солнцезащитные очки.

Сильвестр Сталлоне и Дженнифер Флавин / © Getty Images

Поддержать его на съемочной площадке пришла жена Дженнифер Флавин, а также две его дочери Систин и София. Они позировали все вместе, а с Дженнифер их заметили в перерыве между съемками, когда супруги шли держась за руки. Также у пары есть еще одна дочь Скарлетт, но она на площадке не появилась.

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Сильвестр Сталлоне и две его дочери / © Getty Images

А вот что касается нарядов актера, то он принимает непосредственное участие в их сборе. Художник по костюмам сериала Сюзанна МакКейб создала множество нарядов для актера на основе образов преступной семьи Гамбино и Franzese Crew, а также фотографий из газетных вырезок 1980-х годов. Она ссылалась на Джона Готти в качестве источника вдохновения. Также МакКейб заявила, что она старалась в основном использовать монохромные цвета для костюмов, используя темные цвета для сцен, снятых в Нью-Йорке, и более мягкие цвета для сцен в Оклахоме. Сильвестру Сталлоне было разрешено выбирать многие элементы своих собственных костюмов, включая галстуки-боло, ювелирные изделия и обувь.

Сильвестр Сталлоне и Дженнифер Флавин / © Getty Images Сильвестр Сталлоне и Дженнифер Флавин / © Associated Press Сильвестр Сталлоне и Дженнифер Флавин / © Getty Images Сильвестр Сталлоне и Дженнифер Флавин / © Getty Images Сильвестр Сталлоне з дружиною / © Associated Press Сильвестр Сталлоне и Дженнифер Флавин / © Getty Images Систин Сталлоне, Сильвестр Сталлоне, Дженнифер Флавин / © Associated Press