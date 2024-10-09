Пришли поддержать свою мать: Билли Айлиш и ее брат посетили церемонию в Нью-Йорке

Появление семьи на красной дорожке было очень трогательным.

Во вторник, 8 октября, в Нью-Йорке состоялось вручение премии журнала Glamour "Женщина года".

Мероприятие посетили многие мировые знаменитости, а среди лауреатов церемонии была 65-летняя Мэгги Бэрд - мама музыкантов Билли Айлиш и Финнеаса О’Коннелла.

Мэгги - одна из четырех матерей суперзвезд, которые появились в выпуске журнала Glamour "Женщины года", в котором также представлены мать Бейонсе -Тина Ноулз, мать Селены Гомес - Мэнди Тифи и мать Трэвиса Келси - Донна Келси. Все они снялись для издания и дали интервью.

Билли и Финнеас пришли на церемонию, чтобы поддержать маму. Они позировали обнявшись. Билли была, как всегда, в пацанском наряде, а вот ее брат отдал предпочтение синему костюму и кедам. Мэгги надела наряд черного цвета.

Билли Айлиш, Мэгги Бэрд и Финнеас О’Коннелл / Фото: Associated Press

Билли Айлиш, Мэгги Бэрд и Финнеас О’Коннелл / Фото: Associated Press

Также церемонию посетила Памела Андерсон. Актриса и модель сияла перед камерами в нежном платье-кейпе от Модного дома Oscar de la Renta.

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