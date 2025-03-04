Пришли поддержать: три дочери Деми Мур появились с ней на вечеринке Vanity Fair Oscar Party

Девушки вышли в свет, чтобы поддержать мать на важном мероприятии.
В этом году актриса Деми Мур получила свою первую номинацию на Оскар за работу в фильме Субстанция. Долгожданную золотую статуэтку в результате она не получила. После официальной части церемонии Мур появилась также на Vanity Fair Oscar Party, которая традиционно проводится на протяжении многих лет.
Поддержать ее на мероприятии пришли дочери Таллула, Румер и Скаут Уиллис. Девушки блистали перед фотографами в красивых вечерних платьях в пол.
Румер надела черно-белое платье от бренда Prabal Gurung. Оно идеально подчеркивало ее красивую фигуру, а также имело длинный шлейф.
Скаут отдала предпочтение красному платью от Marchesa с воланами на подоле. Образ она как и мама дополнила своими длинными распущенніми волосами.
Таллула отдала предпочтение наряду от Erdem с помятым эффектом и черным цветком на юбке.
Сама же Деми выбрала для вечеринки золотое платье от Gucci с декольте и оригинальным халтером.
Также спутницей актрисы на официальной части мероприятия была ее старшая дочь Румер. Девушка попала фото, когда говорила с мамой в зале. Можно заметить, что она была в другом платье - черном и с глубоким декольте.
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