Пришли поддержать: три дочери Деми Мур появились с ней на вечеринке Vanity Fair Oscar Party

Девушки вышли в свет, чтобы поддержать мать на важном мероприятии.

В этом году актриса Деми Мур получила свою первую номинацию на Оскар за работу в фильме Субстанция. Долгожданную золотую статуэтку в результате она не получила. После официальной части церемонии Мур появилась также на Vanity Fair Oscar Party, которая традиционно проводится на протяжении многих лет.

Поддержать ее на мероприятии пришли дочери Таллула, Румер и Скаут Уиллис. Девушки блистали перед фотографами в красивых вечерних платьях в пол.

Румер надела черно-белое платье от бренда Prabal Gurung. Оно идеально подчеркивало ее красивую фигуру, а также имело длинный шлейф.

Румер Уиллис / Фото: Associated Press

Скаут отдала предпочтение красному платью от Marchesa с воланами на подоле. Образ она как и мама дополнила своими длинными распущенніми волосами.

Скаут Уиллис / Фото: Associated Press

Таллула отдала предпочтение наряду от Erdem с помятым эффектом и черным цветком на юбке.

Таллула Уиллис / Фото: Associated Press

Сама же Деми выбрала для вечеринки золотое платье от Gucci с декольте и оригинальным халтером.

Таллула Уиллис, Румер Уиллис, Деми Мур и Скаут Уиллис / Фото: Getty Images

Также спутницей актрисы на официальной части мероприятия была ее старшая дочь Румер. Девушка попала фото, когда говорила с мамой в зале. Можно заметить, что она была в другом платье - черном и с глубоким декольте.

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

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