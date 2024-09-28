Пришли поддержать Викторию: семья Бекхэм появилась в Париже на модном шоу

Они очень дружны и всегда поддерживают Викторию во время ее презентаций в столице моды.

27 сентября в рамках Недели моды в Париже состоялся показ коллекции прет-а-порте весна-лето 2025 британского модельера Виктория Бекхэм.

Семья Бекхэм в Париже / Фото: Associated Press

Уже традиционно, поддержать ее в Париже прибыла вся ее большая семья во главе с мужем Дэвидом. Во время показа он и четверо их с Викторией детей сидели на почетных местах в первом ряду.

Увидеть на шоу можно было 25-летнего Бруклина и его жену Николу. Они надели на показ парные наряды - смокинги с черными галстуками-бабочками.

Семья Бекхэм в Париже / Фото: Associated Press

Также под прицел фотографов попал 22-летний Ромео, который надел для шоу матери стильную кожаную куртку в мотоциклетном стиле, брюки, черную футболку и несколько браслетов от ювелирного бренда Van Cleef & Arpels разных цветов.

Семья Бекхэм в Париже / Фото: Associated Press

Семья Бекхэм в Париже / Фото: Associated Press

19-летний Круз выбрал для модного мероприятия серый полосатый костюм и белую рубашку. Он появился на показе со своей девушкой по имени Джеки Апостол - поп-певицей и автором песен. Они сидели державшись за руки.

Семья Бекхэм в Париже / Фото: Associated Press

Семья Бекхэм в Париже / Фото: Associated Press

Ну и конечно же показы матери не пропускает единственная дочь пары - 13-летняя Харпер Севен. Девочка сделала очень нежный макияж и надела розовое платье на тонких бретельках. Ее руки и шею украшало несколько лаконичных золотых украшений, а сидела она возле своего отца.

Семья Бекхэм в Париже / Фото: Associated Press

Затем Харпер, Ромео и Дэвида заметили, когда они покидали модное шоу.

Семья Бекхэм в Париже / Фото: Getty Images

В конце показа модельер вышла к гостям шоу. На Виктории был элегантный черный костюм-смокинг.

Виктория Бекхэм / Фото: Associated Press

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