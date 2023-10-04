Пришли всей семьей: Дэвид и Виктория Бекхэм с детьми посетили премьеру документального фильма

Если не считать королевскую, то это одна из самых известных семей Великобритании.

В Лондоне в отеле The Curzon Mayfair состоялась премьера документального сериала "Бекхэм" о британском футболисте Дэвиде Бекхэме.

На мероприятие футболист пришел со своей большой семьей - женой Викторией и детьми - сыновьями Бруклином со женой Николой Пельтц, Ромео с девушкой Мией Реган, Крузом и единственной дочерью Харпер.

Сериал будет выходить на стриминге Netflix и состоит из четырех серий. Там покажут путь к успеху футболиста и расскажут о его отношениях с женой Викторией и их семейной жизни и детях.

Виктория Бекхэм и Дэвид Бекхэм / Фото: Associated Press

На премьеру Виктория пришла в белоснежном брючном костюме, жакет от которого носила на голое тело. Образ дизайнер и экс-певица дополнила снигбэками и клатчем с застежкой-цветком. Дэвид появился в синем костюме и белой рубашке.

Мия надела черное шелковое платье и дополнила его сумкой. Никола отдала предпочтение бордовому мини-платью, а вот Харпер надела длинное платье нежно-розового оттенка. Сыновья Виктории и Дэвида пришли в брюках и рубашках.

Виктория и Дэвид Бекхэм с детьми / Фото: Associated Press

Также на премьере появились родители Дэвида - Сандра и Тед Бекхэм.

Дэвид Бекхэм с родителями / Фото: Associated Press

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