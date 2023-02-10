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"Пришлось вырвать у нее из рук": костюмер Патриция Филд рассказала о трудностях работы с Кристин Дэвис

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
676
Время на прочтение
2 мин
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"Пришлось вырвать у нее из рук": костюмер Патриция Филд рассказала о трудностях работы с Кристин Дэвис

Кристин Дэвис / Фото: Associated Press

Оказывается, если бы костюмер не настояла когда-то на своем, Шарлотта в сериале могла бы выглядеть совсем иначе.

81-летний американский художник по костюмам и стилист Патриция Филд рассказала о своей работе над образом Шарлотты Йорк для сериала "Секс в большом городе", и, как оказалось, подбирать наряды для Кристин Дэвис было не так просто.

"С Кристин Дэвис проблема заключалась в ее любви к юбкам А-силуэта. Я боролся с ней из-за них. "У тебя потрясающая фигура! - сказала ей. - Мы должны показать это". Когда я выбрала обтягивающие платья и юбки Dolce & Gabbana, чтобы подчеркнуть образ Шарлотты, которая организует обеды, она беспокоилась, что они будут слишком узкими. Мне практически пришлось вырвать у нее из рук комплекты свитеров Ralph Lauren, чтобы надеть на нее сшитые на заказ Prada", - рассказала Филд в своей книге "Пэт в большом городе: моя жизнь в моде, стиле и нарушении всех правил", отрывок из которой опубликовало издание Daily Mail.

Но, вероятно, в сиквеле Филд уже не имеет такого влияния на Кристин Дэвис, поскольку теперь все образы актрисы в сериале "И просто так…" состоят из юбок миди и в основном со складками. 

Съемки сериала
Съемки сериала "И просто так..." / Фото: Getty Images
Съемки сериала
Съемки сериала "И просто так..." / Фото: Getty Images
Кристин Дэвис / © Getty Images
Кристин Дэвис / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
676
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