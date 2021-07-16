Приспустила бретельки на платье: Стелла Максвелл вышла на дорожку в нежном аутфите

31-летняя британская топ-модель ирландского происхождения и экс-"ангел" бренда "Victoria's Secret" вышла на красную дорожку Каннского кинофестиваля.

Стелла Максвелл посетила показ фильма "Франция". В этот вечер многие модели выбрали для выхода весьма откровенные луки. Бывшая девушка Бруклина Бекхэм Хана Кросс позировала перед камерами в макси-платье BOSS и украшениях Salvini Gioielli. А чего стоит образ британского модельера Кимберли Гарнер в кутюрном платье от бренда La Metamorphose?

Стелла Максвелл / Associated Press

Стелла блистала на дорожке в струящемся светлом платье со спущенными бретельками и откровенным декольте. Модель надела серьги-висюльки, сделала макияж со стрелками и насыщенной бордовой помадой на губах и умела позировала перед фотографами.

Стелла Максвелл / Associated Press

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Кстати, в этот же вечер на публике появилась и возлюбленная футболиста Криштиану Роналду - Джорджина Родригес. Модель надела роскошное платье шоколадного цвета от Jean Paul Gaultier, которое было представлено знаменитым дизайнером впервые в 2010 году в его коллекции весна-лето. Платье имело высокий разрез до бедра, небольшой шлейф, а вот на талии и груди наряд украшал декор в виде плетения их кожи. На лифе и бедрах платье было собрано в небольшие оборки.

Стелла Максвелл / Associated Press

Стелла Максвелл / Associated Press

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