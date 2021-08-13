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Приспустила платье и показала живот: Кортни Кардашьян заподозрили в беременности

Приспустила платье и показала живот: Кортни Кардашьян заподозрили в беременности

Кортни Кардашьян / Instagram Кортни Кардашьян

42-летнюю звезду раелити заподозрили в четвертой беременности.

Кортни Кардашьян, которая сейчас состоит в отношениях с музыкантом Трэвисом Баркером опубликовала несколько однотипных фотографий в Instagram, продемонстрировав фигуру без фотошопа и фильтров.

Кортни Кардашьян / © Instagram Кортни Кардашьян
Кортни Кардашьян / Instagram Кортни Кардашьян

На фото Кортни позирует в своей гардеробной в ее особняке с шестью спальнями за 8,5 миллионов, одетая в черный топ от бренда ее младшей сестры Ким SKIMS за 32 доллара и приспущенном красном платье. Образ дополняло украшение в виде черепа на цепочке, висевшее на шее звезды.

Кортни Кардашьян / © Instagram Кортни Кардашьян
Кортни Кардашьян / Instagram Кортни Кардашьян

"Скажите привет моей гардеробной", - написала в подписи Кортин. На снимках она показала пышную грудь, а подписчики Кардашьян обратили внимание на ее живот. Многие предположили, что 42-летняя мать троих беременна в четвертый раз.

Кортни Кардашьян / © Instagram Кортни Кардашьян
Кортни Кардашьян / Instagram Кортни Кардашьян

Но Кортни Кардашьян поспешила опровергнуть это, заявив, что она просто "женщина в теле". Кстати, на снимках в бикини она тоже не всегда выглядит суперстройной, но очевидно также, что некоторые фотографии звезда ретуширует.  

Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер / © Getty Images
Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер / Getty Images
Кортни Кардашьян / © Instagram Кортни Кардашьян
Кортни Кардашьян / Instagram Кортни Кардашьян

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