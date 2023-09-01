Приталенные мини-платья и жакеты с бахромой: украинский бренд презентовал осенний дроп из твида

Твид, который был материалом исключительно для мужской одежды и любимой тканью королевских лиц, несколько веков остается на пьедестале. Элегантный украинский бренд Marsego в новом осеннем дропе представил современное видение твида.

Яркие оттенки кораллового и изумрудного демонстрируют, что консервативный, на первый взгляд, материал может удивить, а белый – вечная классика. Фактурный итальянский твид переливается оттенками бирюзы, золота и серебра благодаря переплетенным разноцветным нитям.

В лимитированный дроп вошли два жакета – укороченный с бахромой и оверсайз с фигурными лацканами и накладными карманами.

Приталенное платье с чашками прекрасно подчеркивает фигуру, а скорт на запах длины мини – самая комфортная находка и бестселлер бренда.

Все вещи можно носить как костюмные дуэты, так и миксовать с другими. Джинсы или брюки клеш прекрасно дополнят твидовый жакет, как и кеды с лоферами или сапоги на каблуках.

Напомним, ранее бренд Marsego выпустил спортивную коллекцию, в которую вошли костюмы с брюками или шортами, мини-юбки А-силуэта и ретро-бомбер.

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