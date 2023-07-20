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Прививают любовь к литературе: Анна Тринчер, Alina Pash и Мишель Андраде почитали с детьми книги

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
317
Время на прочтение
2 мин
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Прививают любовь к литературе: Анна Тринчер, Alina Pash и Мишель Андраде почитали с детьми книги

Украинские артисты приняли участие в благотворительном проекте для детей Героев и ВПЛ.

Украинские звезды — Анна Тринчер, Мишель Андраде, Олег Собчук, Alina Pash и ROXOLANA — приняли участие в благотворительных мероприятиях "ЗІРкові читання" для детей ВПЛ, среди которых — дети военнослужащих и дети, потерявшие родителей из-за войны.

Анна Тринчер / ©
Анна Тринчер
Alina Pash / ©
Alina Pash
Мишель Андраде / ©
Мишель Андраде
ROXOLANA / ©
ROXOLANA
Олег Собчук / ©
Олег Собчук

Миссия проекта – приобщить детей к чтению книг, привить любовь к украинской литературе и поделиться полезными советами по сохранению зрения. Проект длился несколько месяцев, а его гостями стало более двухсот детей, семьи которых вынуждены были бежать от войны в западные области страны.

Вместе с книговедами "Издательства Старого Льва" подобрали произведения современных украинских авторов — "В свете светляков" Ольги Войтенко, "Копилка историй" Владимира Аренева, "Призраки черной дубравы" Андрея Бачинского и "Неожиданное кино" Натальи Ясиновской из самых интересных вслух читали для детей.

Олег Собчук / ©
Олег Собчук

Участниками мероприятия стали и врачи-офтальмологи, которые предоставили ребятам базовые знания и полезные навыки, которые помогут им в сохранении зрения, и поделились профессиональными советами по заботе о здоровье глаз.

Звезды вместе с детьми пели песни, обнимались, танцевали, давали свои автографы, делились собственными лайфгаками по сохранению зрения, советовали меньше "сидеть в гаджетах и соцсетях" и рассказывали секреты своего успеха и мотивировали детей к достижению собственных целей.

Анна Тринчер / ©
Анна Тринчер
Alina Pash / ©
Alina Pash
Мишель Андраде / ©
Мишель Андраде

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Дата публикации
Просмотры
317
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