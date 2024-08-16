Привлекает внимание: звезда реалити в ярком мини блеснула пышной грудью

Звезда реалити-шоу "Остров любви" – Джана Крейг – попала под прицел папарацци на улицах Нью-Йорка.

Девушка выбрала для своего выхода сексуальный образ. Она была одета в яркое мини с американской проймой и откровенным декольте, сквозь которое она блеснула своей пышной и соблазнительной грудью.

Джана Крэйг / Фото: Getty Images

Наряд Джана скомбинировала с белыми кедами и белой сумкой из крокодиловой кожи.

У Крейг были распущены волосы, макияж с пышными накладными ресницами и нюдовый маникюр с серебристым декором.

Напомним, другая участница реалити-шоу "Остров любви" — Оливия Уолкер — продемонстрировала на улицах Нью-Йорка лук в нежно-голубом платье с разрезом сбоку и глубоким декольте, под которым не было бюстгальтера.

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