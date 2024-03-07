Привлекала внимание нарядами: немецкий блогер Леони Ханне на Неделе моды в Париже

Каждый образ идеально подчеркивал ее стройную фигуру.

В Париже во время Недели моды многих известныен бренды презентовали свои коллекции осень-зима 2024-2025. Традиционно мероприятие посетила немецкий фэшн-блогер, модель и инфлюэнсер Леони Ханне.

Звезда Instagram появилась на показах Miu Miu, Mugler и Schiaparelli.

Образ для шоу итальянской марки Miu Miu Леони выбрала в стиле преппи, поскольку сочетала короткую юбку с рюшами, поло, рубашку и жакет. Также Леони надела высокие белые гольфы и трендовые туфли с ремешками, а в руке у нее была небольшая черная сумка.

Леони Ханне / Фото: Associated Press

На голове у блогера был обруч, а вот на лице макияж с яркой помадой на губах.

Леони Ханне / Фото: Associated Press

Для шоу Mugler Ханне надела белое сексуальное платье с оригинальным декольте и ассиметричным подолом.

Леони Ханне / Фото: Associated Press

Платье девушка сочетала с черными сапогами и сумкой. Волосы она собрала, а уши украсила серьгами от Tiffany & Co.

Леони Ханне / Фото: Associated Press

А вот на шоу Schiaparelli Ханне пришла в черном мини-платье с золотым халтером, которое дополнила оригинальными аксессуарами и повязкой на голове.

Леони Ханне / Фото: Associated Press

Завершала образ Ханне черная шуба с белым принтом и широким воротником.

Леони Ханне / Фото: Associated Press

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