Привлекательный бюст и стройная фигура: 58-летняя Сальма Хайек показала пикантные снимки в купальниках

Актриса в свой день рождения выложила горячие фото в бикини.

Вчера, 2 сентября, Сальми Хайек исполнилось 58 лет. По этому случаю она опубликовала в Instagram серию пикантных фотографий в разных стильных и сексуальных купальниках.

Актриса соблазнительно позировала на яхте, демонстрируя стройную фигуру и пышный бюст.

(листайте фото вправо)

Свои пляжные луки она дополняла солнцезащитными очками, соломенной шляпой и туниками.

"День рождения в бикини, с 58-летием меня! Ни одно из этих фотографий не из прошлого", — написала Хайек в посте.

Сальма выглядит невероятно. И на своем примере она доказывает, что возраст – это только цифры в паспорте.

Напомним, Сальма Хайек посетила премьеру фильма "Моргни дважды" в Лондоне, где предстала в черном платье с квадратным декольте, босоножках от Gucci и со знаменитой мотоциклетной сумкой от Balenciaga.

Читайте также:

Сальма Хайек в купальниках (12 фото)