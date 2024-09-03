Привлекательный бюст и стройная фигура: 58-летняя Сальма Хайек показала пикантные снимки в купальниках

Актриса в свой день рождения выложила горячие фото в бикини.
Вчера, 2 сентября, Сальми Хайек исполнилось 58 лет. По этому случаю она опубликовала в Instagram серию пикантных фотографий в разных стильных и сексуальных купальниках.
Актриса соблазнительно позировала на яхте, демонстрируя стройную фигуру и пышный бюст.
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Свои пляжные луки она дополняла солнцезащитными очками, соломенной шляпой и туниками.
"День рождения в бикини, с 58-летием меня! Ни одно из этих фотографий не из прошлого", — написала Хайек в посте.
Сальма выглядит невероятно. И на своем примере она доказывает, что возраст – это только цифры в паспорте.
Напомним, Сальма Хайек посетила премьеру фильма "Моргни дважды" в Лондоне, где предстала в черном платье с квадратным декольте, босоножках от Gucci и со знаменитой мотоциклетной сумкой от Balenciaga.
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