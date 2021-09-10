Привлекла к себе внимание: испанская модель в прозрачном платье показала трусы на красной дорожке

Чего только ни делают звезды для того, чтобы о них говорили. К примеру, для светских церемоний они выбирают откровенные наряды.
Красная дорожка Венецианского кинофестиваля – настоящий подиум для эпатажных и эффектных образов. Знаменитости знают, что нужно делать, чтобы выделиться среди других селебрити.
К примеру, малоизвестная испанская модель Приска Хартманн Гулиенетти решила привлечь к себе внимание откровенным луком. Она вышла на красную дорожку в черном летящем платье с плиссированной юбкой и рукавами-крыльями. Верх наряда был расшит камнями и блестками.
Когда Приску снимали фотографы, она расправила юбку в стороны, словно павлин распустил свой хвост. Сквозь прозрачную ткань просвечивались бежевые трусы.
Свой аутфит Гулиенетти дополнила прической, уложенной назад, и насыщенным смоки-айс. В ушах у нее были стильные бриллиантовые серьги.
А Оливия Калпо, чтобы покорить публику на кинофестивале, выбрала роскошный наряд. На актрисе было кружевное полупрозрачное платье цвета морской волны на тонких бретельках, с рюшами и небольшим шлейфом.
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