Привлекла к себе внимание: испанская модель в прозрачном платье показала трусы на красной дорожке

Привлекла к себе внимание: испанская модель в прозрачном платье показала трусы на красной дорожке

Чего только ни делают звезды для того, чтобы о них говорили. К примеру, для светских церемоний они выбирают откровенные наряды.

Красная дорожка Венецианского кинофестиваля – настоящий подиум для эпатажных и эффектных образов. Знаменитости знают, что нужно делать, чтобы выделиться среди других селебрити.

К примеру, малоизвестная испанская модель Приска Хартманн Гулиенетти решила привлечь к себе внимание откровенным луком. Она вышла на красную дорожку в черном летящем платье с плиссированной юбкой и рукавами-крыльями. Верх наряда был расшит камнями и блестками.

Приска Хартманн Гулиенетти / Getty Images

Когда Приску снимали фотографы, она расправила юбку в стороны, словно павлин распустил свой хвост. Сквозь прозрачную ткань просвечивались бежевые трусы.

Приска Хартманн Гулиенетти / Getty Images

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Свой аутфит Гулиенетти дополнила прической, уложенной назад, и насыщенным смоки-айс. В ушах у нее были стильные бриллиантовые серьги.

А Оливия Калпо, чтобы покорить публику на кинофестивале, выбрала роскошный наряд. На актрисе было кружевное полупрозрачное платье цвета морской волны на тонких бретельках, с рюшами и небольшим шлейфом.

Оливия Калпо / Associated Press

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