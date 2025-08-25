Привлекла внимание: 60-летняя Брук Шилдс сфотографировали на велосипеде

Брук Шилдс / © Getty Images

Американскую актрису Брук Шилдс, которая известна многим по роли в фильме «Голубая лагуна», заметили папарацци в Саутгемптоне. 60-летняя Брук покидала офис своего косметического бренда на оранджевом велосипеде с корзинкой спереди.

Она в тот день была одета в серые обтягивающие леггинсы с белую футболку, завязанную на талии в узел. Спортивный образ дополнили белые кроссовки, несколько украшений и прическа-хвост.

Брук Шилдс / © Getty Images

Брук сейчас редко снимается в кино, но несмотря на это частая гостья на светских мероприятиях, а также активно ведет соцсети и занимается бизнесом. Также звезда не боится экспериментов с нарядами и часто ее можно увидеть как в гламурных платьях, так и в мини-шортах.

Одним из недавних эффектных выборов для красной дорожки Брук стало кожаное мини-платье шоколадного оттенка. Наряд подчеркивавл ее ноги и танию.

Брук Шилдс / © Associated Press