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Привлекла внимание: Алисия Викандер в "голой" юбке пришла на показ Louis Vuitton

Привлекла внимание: Алисия Викандер в "голой" юбке пришла на показ Louis Vuitton

Привлекла внимание: Алисия Викандер в "голой" юбке пришла на показ Louis Vuitton

Алисия Викандер / Фото: Getty Images

35-летняя актриса побывала на Парижской неделе моды.

Алисия Викандер посетила показ коллекции весна/лето 2025 года бренда Louis Vuitton, который состоялся в Лувре в рамках Парижской недели моды.

Актриса надела серый свитер и прозрачную черную юбку-сетку в белый горошек, под которой на ней были черные трусы.

Алисия Викандер / © Getty Images
Алисия Викандер / Фото: Getty Images

Лук она дополнила серым кожаным поясом, серой сумкой-чемоданом и черными ботильонами на каблуках.

Викандер сделала укладку с мокрым эффектом, максимально естественный макияж и серый маникюр.

Напомним, Алисия Викандер на фотоколле в Лондоне, посвященном фильму "Гамбит королевы", появилась в черной кожаной мини-юбке с ремешками и кружевной кофте с длинными рукавами белого цвета от Louis Vuitton.

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