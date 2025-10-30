Привлекла внимание: американская актриса в прозрачном платье с маленьким лифом пришла на ивент

Рэйчел Сеннотт / © Associated Press

Американская актриса Рэйчел Сеннотт посетила премьеру комедийного телесериала «Я люблю Лос-Анджелес» на HBO в театре Paramount. Она сыграла в сериале, а также выступила его сценаристом.

На мероприятии звезда появилась в смелом образе и сразу же привлекла внимание всех присутствующих. На Рейчел было черное кружевное платье макси по фигуре от бренда Ludovic de Saint Sernin из коллекции прет-а-порте весна-лето 2026.

Рэйчел Сеннотт / © Associated Press

Наряд был украшен вышивкой из серебряных пайеток, имел халтер и лиф, который был маловат на нее. Под платье актриса надела черные трусы-шортики и обула черные босоножки.

Рэйчел Сеннотт / © Associated Press

Знаменитость с разных ракурсов продемонстрировала стройную фигуру.

Рэйчел Сеннотт / © Associated Press

Сеннотт сделала высокий пучок, выпустив одну прядь на одну сторону, макияж с черными стрелками и коралловой помадой и молочный маникюр. Уши она украсила лаконичными серьгами с камнями, а руки — кольцами с камнями.