Привлекла внимание: американская актриса вышла на красную дорожку в прозрачном платье

Джинджер Гонзага в красном наряде позировала перед фотографами на ивенте.
Американская актриса Джинджер Гонзага посетила благотворительный концерт Американской кардиологической ассоциации Go Red for Women Red Dress Collection в Нью-Йорке.
Знаменитость решила привлечь внимание на мероприятии, поэтому вышла на красную дорожку в красном корсетном платье макси, которое просвечивалось. Наряд был без бретелек, имел пикантное декольте и широкую юбку, которую Джинджер руками разводила то вверх, то по бокам, демонстрируя свой аутфит перед фотографами.
Лук Гонзага дополнила коричневыми босоножками с блестками на высоких платформах и шпильках. У нее была прическа с кудрями, макияжем с коричневыми тенями, пышными накладными ресницами и красной помадой и серебряный маникюр. Уши актриса украсила массивными серьгами-снежинками с камнями, а шею – золотой цепочкой с подвеской в виде цветка с белыми и розовыми камнями.
Читайте также:
- Не оторвать глаз: 3 самых откровенных декольте на красной дорожке благотворительного концерта
- С акцентом на пышном декольте: американская певица в корсетном платье сияла на светском мероприятии
- В красном платье с обнаженными плечами: звезда "Беверли-Гиллз" Дженни Гарт продемонстрировала молодой вид на ивенте