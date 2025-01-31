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Привлекла внимание: американская актриса вышла на красную дорожку в прозрачном платье

Привлекла внимание: американская актриса вышла на красную дорожку в прозрачном платье

Джинджер Гонзага / Фото: Associated Press

Джинджер Гонзага в красном наряде позировала перед фотографами на ивенте.

Американская актриса Джинджер Гонзага посетила благотворительный концерт Американской кардиологической ассоциации Go Red for Women Red Dress Collection в Нью-Йорке.

Знаменитость решила привлечь внимание на мероприятии, поэтому вышла на красную дорожку в красном корсетном платье макси, которое просвечивалось. Наряд был без бретелек, имел пикантное декольте и широкую юбку, которую Джинджер руками разводила то вверх, то по бокам, демонстрируя свой аутфит перед фотографами.

Джинджер Гонзага / © Associated Press
Джинджер Гонзага / Фото: Associated Press

Лук Гонзага дополнила коричневыми босоножками с блестками на высоких платформах и шпильках. У нее была прическа с кудрями, макияжем с коричневыми тенями, пышными накладными ресницами и красной помадой и серебряный маникюр. Уши актриса украсила массивными серьгами-снежинками с камнями, а шею – золотой цепочкой с подвеской в виде цветка с белыми и розовыми камнями.

Джинджер Гонзага / © Associated Press
Джинджер Гонзага / Фото: Associated Press
Джинджер Гонзага / © Associated Press
Джинджер Гонзага / Фото: Associated Press

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