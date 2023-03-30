Привлекла внимание: американская модель пришла на премьеру фильма без белья

Звездные красотки, чтобы оказаться в центре внимания мероприятия, не одевают бюстгальтер. Наша героиня так и сделала.

Американская модель и владелица молодого бренда Naked Lynx – Прия Джейн – посетила в Лос-Анджелесе премьеру биографического драматического фильма Spinning Gold, который снял кинопродюсер Тимоти Скотт Богарт. Лента рассказывает о жизни его отца, основателя звукозаписывающего лейбла Casablanca Records Нила Богарта.

Прия решила привлечь к себе внимание сексуальным аутфитом. Она предстала перед фотокамерами в атласном платье золотисто-медного цвета на бретельках в бельевом стиле.

Поскольку на ней отсутствовал бюстгальтер, сквозь тонкую ткань были заметны ее соски. Это выглядело соблазнительно.

Прия Джейн / Фото: Getty Images

Наряд также имел разрез, который позволил модели продемонстрировать стройные ноги.

Аутфит Джейн дополнила черными босоножками на высокой платформе и каблуках, а также черной стеганной сумкой с золотой цепочкой от Chanel.

Прия уложила волосы в локоны, сделала нежный макияж, украсила уши золотыми длинными серьгами, а руки – золотыми браслетами. Бордовый маникюр и французский педикюр завершили лук модели.

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