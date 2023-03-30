Привлекла внимание: американская модель пришла на премьеру фильма без белья

Звездные красотки, чтобы оказаться в центре внимания мероприятия, не одевают бюстгальтер. Наша героиня так и сделала.
Американская модель и владелица молодого бренда Naked Lynx – Прия Джейн – посетила в Лос-Анджелесе премьеру биографического драматического фильма Spinning Gold, который снял кинопродюсер Тимоти Скотт Богарт. Лента рассказывает о жизни его отца, основателя звукозаписывающего лейбла Casablanca Records Нила Богарта.
Прия решила привлечь к себе внимание сексуальным аутфитом. Она предстала перед фотокамерами в атласном платье золотисто-медного цвета на бретельках в бельевом стиле.
Поскольку на ней отсутствовал бюстгальтер, сквозь тонкую ткань были заметны ее соски. Это выглядело соблазнительно.
Наряд также имел разрез, который позволил модели продемонстрировать стройные ноги.
Аутфит Джейн дополнила черными босоножками на высокой платформе и каблуках, а также черной стеганной сумкой с золотой цепочкой от Chanel.
Прия уложила волосы в локоны, сделала нежный макияж, украсила уши золотыми длинными серьгами, а руки – золотыми браслетами. Бордовый маникюр и французский педикюр завершили лук модели.
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