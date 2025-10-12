Привлекла внимание: американская певица в крокодиловом платье и на шпильках пришла на мероприятие

Андра Дэй / © Getty Images

В объективы папарацци в Нью-Йорке попала американская певица и актриса Андра Дэй. Она приехала на финальный вечер 63-го Нью-Йоркского кинофестиваля и мировую премьеру фильма "Is This Thing On?", которые состоялись в Линкольн-центре.

Для своего выхода звезда выбрала эффектный аутфит. На ней было черное лакированное асимметричное платье из крокодиловой кожи. Верх наряда имел большой отворот и асимметричную баску, а также юбку миди.

Аутфит Дэй дополнила черными остроносыми туфлями на шпильках. У нее были длинные волнистые волосы с заплетенными косичками, макияж с рубиновыми тенями на веках и прозрачным блеском на губах, а также бордовый маникюр. Лук Андра завершила золотыми браслетом и кольцом.