Привлекла внимание: бывшая девушка Леонардо Ди Каприо прозрачным корсетом подчеркнула сексуальный бюст

25-летняя актриса и модель Камила Морроне в образе total black появилась на фэшн-показе.

Бывшая девушка Леонардо Ди Каприо – Камила Морроне – посетила модный показ Versace, который состоялся в рамках Миланской недели моды.

Красавица привлекла внимание своим обольстительным образом total black от Versace. Камила надела прозрачный корсет, прекрасно подчеркнувший ее сексуальное декольте и плоский живот.

Камилла Морроне / Фото: Getty Images

Верх она скомбинировала с широкими брюками и туфлями-лодочками.

Морроне сделала аккуратную укладку с локонами и макияж с нюдовой помадой.

Напомним, недавно папарацци подловили Ди Каприо с 22-летней украинской моделью Марией Береговой.

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