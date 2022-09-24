Привлекла внимание: бывшая девушка Леонардо Ди Каприо прозрачным корсетом подчеркнула сексуальный бюст

25-летняя актриса и модель Камила Морроне в образе total black появилась на фэшн-показе.
Бывшая девушка Леонардо Ди Каприо – Камила Морроне – посетила модный показ Versace, который состоялся в рамках Миланской недели моды.
Красавица привлекла внимание своим обольстительным образом total black от Versace. Камила надела прозрачный корсет, прекрасно подчеркнувший ее сексуальное декольте и плоский живот.
Верх она скомбинировала с широкими брюками и туфлями-лодочками.
Морроне сделала аккуратную укладку с локонами и макияж с нюдовой помадой.
Напомним, недавно папарацци подловили Ди Каприо с 22-летней украинской моделью Марией Береговой.
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