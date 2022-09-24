Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Привлекла внимание: бывшая девушка Леонардо Ди Каприо прозрачным корсетом подчеркнула сексуальный бюст

Дата публикации
Просмотры
472
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Привлекла внимание: бывшая девушка Леонардо Ди Каприо прозрачным корсетом подчеркнула сексуальный бюст

Камилла Морроне / Фото: Getty Images

25-летняя актриса и модель Камила Морроне в образе total black появилась на фэшн-показе.

Бывшая девушка Леонардо Ди Каприо – Камила Морроне – посетила модный показ Versace, который состоялся в рамках Миланской недели моды.

Красавица привлекла внимание своим обольстительным образом total black от Versace. Камила надела прозрачный корсет, прекрасно подчеркнувший ее сексуальное декольте и плоский живот.

Камилла Морроне / © Getty Images
Камилла Морроне / Фото: Getty Images

Верх она скомбинировала с широкими брюками и туфлями-лодочками.

Морроне сделала аккуратную укладку с локонами и макияж с нюдовой помадой.

Напомним, недавно папарацци подловили Ди Каприо с 22-летней украинской моделью Марией Береговой.

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация