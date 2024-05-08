Привлекла внимание: Мона Патель надела на светский бал кинетическое платье-бабочку

Этот наряд стал одним из самых технологических на этом мероприятии.

Мона Патель - предпринимательница и филантроп индийского происхождния из Флориды, которая в этом году дебютировала на Met Gala. За ее образ на мероприятии отвечал стилист Лоу Роуч, а образ был от Iris Van Herpen, выполненный по индивидуальному заказу.

Мона Патель / Фото: Associated Press

Интерпретируя тему выставки Института костюма "Спящие красавицы: возрождение моды" и дресс-код "Сад времени", Патель надела облегающее платье с великолепным ассиметричным зубчатым шлейфом, которое выглядело как что-то фантастическое.

Больше всего привлекали внимание в этом наряде 3D-кинетические бабочки, которые украшали ее руку. В них был встроен специальный механизм, который позволял им двигаться. Придумала такой элемент костюма она сама.

По данным Vogue, Лоу Роуч в преддверии мероприятия отправился в Индию, чтобы собрать воедино платье Iris Van Herpen, изготовленное по индивидуальному заказу для Патель, в том числе посетил фабрику в Мумбаи, чтобы поговорить с членами команды дизайнеров, и проехал через весь город, чтобы выбрать драгоценности для образа. Как видим в ушах у Моны были огромные серьги-капли.

Мона Патель / Фото: Associated Press

Также в этом году на на Met Gala дебютировала 56-летняя Памела Андерсон. Звезда Playboy появилась перед камерами в очаровательном наряде от Oscar de la Renta, который очень напоминал платье принцессы Маргарет.

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