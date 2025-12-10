- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 125
- Время на прочтение
- 1 мин
Привлекла внимание: смелая актриса пришла на мероприятие без бюстгальтера
Одесса Адлон появилась на ивенте в жакете на голое тело.
Американская и немецкая актриса, звезда сериала HBO «Я люблю Лос-Анджелес» — Одесса Адлон, также известная как Одесса А’Зион, посетила премьеру трагикомедии о спорте «Марти Суприм. Гений комбинаций» в Беверли-Хиллз. Она привлекла внимание провокационным луком.
Перед фотокамерами Одесса появилась в графитовом клетчатом костюме оверсайз. Он состоял из брюк-алладинов с высокой посадкой и складками и жакета, который она надела на голое тело, ведь на ней не было ни топа, ни бюстгальтера.
Аутфит Адлон дополнила экстравагантными изумрудными туфлями, украшенными брошами с жемчужинами, и белыми носками. У нее была укладка с локонами и макияж с розовым оттенком помады. Зону декольте актриса решила оставить без украшений.