Шоу-бизнес
125
1 мин

Привлекла внимание: смелая актриса пришла на мероприятие без бюстгальтера

Одесса Адлон появилась на ивенте в жакете на голое тело.

Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Одесса Адлон

Одесса Адлон / © Associated Press

Американская и немецкая актриса, звезда сериала HBO «Я люблю Лос-Анджелес» — Одесса Адлон, также известная как Одесса А’Зион, посетила премьеру трагикомедии о спорте «Марти Суприм. Гений комбинаций» в Беверли-Хиллз. Она привлекла внимание провокационным луком.

Одесса Адлон / © Associated Press

Одесса Адлон / © Associated Press

Перед фотокамерами Одесса появилась в графитовом клетчатом костюме оверсайз. Он состоял из брюк-алладинов с высокой посадкой и складками и жакета, который она надела на голое тело, ведь на ней не было ни топа, ни бюстгальтера.

Одесса Адлон / © Associated Press

Одесса Адлон / © Associated Press

Аутфит Адлон дополнила экстравагантными изумрудными туфлями, украшенными брошами с жемчужинами, и белыми носками. У нее была укладка с локонами и макияж с розовым оттенком помады. Зону декольте актриса решила оставить без украшений.

Одесса Адлон / © Associated Press

Одесса Адлон / © Associated Press

125
