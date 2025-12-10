Привлекла внимание: смелая актриса пришла на мероприятие без бюстгальтера

Одесса Адлон / © Associated Press

Американская и немецкая актриса, звезда сериала HBO «Я люблю Лос-Анджелес» — Одесса Адлон, также известная как Одесса А’Зион, посетила премьеру трагикомедии о спорте «Марти Суприм. Гений комбинаций» в Беверли-Хиллз. Она привлекла внимание провокационным луком.

Одесса Адлон / © Associated Press

Перед фотокамерами Одесса появилась в графитовом клетчатом костюме оверсайз. Он состоял из брюк-алладинов с высокой посадкой и складками и жакета, который она надела на голое тело, ведь на ней не было ни топа, ни бюстгальтера.

Одесса Адлон / © Associated Press

Аутфит Адлон дополнила экстравагантными изумрудными туфлями, украшенными брошами с жемчужинами, и белыми носками. У нее была укладка с локонами и макияж с розовым оттенком помады. Зону декольте актриса решила оставить без украшений.

