Привлекла внимание: звезда соцсетей пришла на премию в странном маленьком бюстгальтере

21-летняя Лола Морено выбрала для своего выхода экстравагантный бюстгальтер, сверху которого ничего не надела.
Испанская звезда соцсетей Лола Морено посетила церемонию награждения премии Idolo Awards 2024 в Мадриде.
Девушка вышла на красную дорожку в черной кожаной юбке макси и экстравагантном бюстгальтере, состоявшем из маленьких нюдовых чашечек и тканевых бретелек разных цветов. Этот элемент гардероба выглядел довольно странно.
Морено сделала укладку с мокрым эффектом и макияж с длинными ресницами. Лук она дополнила длинными серьгами, браслетами, кольцами и черным длинным маникюром.
Напомним, а испанская инфлюэнсерша Анхела Розас Сайс сияла на красной дорожке в красном платье со шнуровкой сзади по всей длине наряда, через которую продемонстрировала обнаженные ягодицы.
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