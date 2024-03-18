Привлекла внимание: звезда соцсетей пришла на премию в странном маленьком бюстгальтере

21-летняя Лола Морено выбрала для своего выхода экстравагантный бюстгальтер, сверху которого ничего не надела.

Испанская звезда соцсетей Лола Морено посетила церемонию награждения премии Idolo Awards 2024 в Мадриде.

Девушка вышла на красную дорожку в черной кожаной юбке макси и экстравагантном бюстгальтере, состоявшем из маленьких нюдовых чашечек и тканевых бретелек разных цветов. Этот элемент гардероба выглядел довольно странно.

Лола Морено / Фото: Getty Images

Морено сделала укладку с мокрым эффектом и макияж с длинными ресницами. Лук она дополнила длинными серьгами, браслетами, кольцами и черным длинным маникюром.

Напомним, а испанская инфлюэнсерша Анхела Розас Сайс сияла на красной дорожке в красном платье со шнуровкой сзади по всей длине наряда, через которую продемонстрировала обнаженные ягодицы.

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