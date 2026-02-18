Приянка Чопра надела на премьеру фильма кожаную кирасу, изготовленную на заказ

Приянка Чопра / © Getty Images

Реклама

Приянка Чопра была невероятной на премьере фильма «Блеф», ведь надела на мероприятие ансамбль в шоколадных цветах, который включал шифоновую юбку с драпировкой, шлейфом и разрезом, а также кожаный топ-кирасу.

Кожаная кираса была намеком на персонаж Приянки в фильме, ведь действие картины происходит в 19 веке, а актриса играет роль пирата. Художник по костюмам Антуанетт Мессем рассказала в Instagram, что ее попросили создать то, что она описала как «жанрообразующую трансформацию», связанную с ключевым моментом для персонажа Приянки.

Приянка Чопра / © Getty Images

Кожаная кираса была изготовлена вручную и сформирована методом влажной формовки на основе отсканированного бюста актрисы, после чего ее «состарили», добавив боевые шрамы и фактуру, будто источенную морем. В результате это не просто костюм, взятый прямо со съемочной площадки, а скульптурный объект, в поверхность которого встроена целая история.

Реклама

Актриса также дополнила свой контрастный образ с украшениями от Bulgari и мюлями от Black Suede Studio.

Напомним, что ранее тематическими образами на красной дорожке удивляла актриса Марго Робби, когда продвигала фильм «Грозовой перевал».