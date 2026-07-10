Приянка Чопра привлекла внимание, потому что во время теннисного матча звонила мужу по видеосвязи

Приянка Чопра / © Getty Images

Реклама

Пока теннисные болельщики на Уимблдоне следили за матчем, актриса и модель Приянка Чопра привлекла к себе внимание, решив показать его своему мужу, который не присутствовал на спортивном мероприятии. Чопра позвонила Нику Джонасу по видеосвязи и показывала ему, что происходит на корте.

Приянка Чопра показывает мужу игру / © Getty Images

Приянка сидела в Королевской ложе — месте, предназначенном для членов королевской семьи, высокопоставленных лиц и известных гостей, — и её образ идеально соответствовал духу этого престижного теннисного турнира.

Согласно правилам Уимблдона, гости в Королевской ложе должны носить элегантную дневную одежду, поэтому Чопра надела кремовое платье с короткими рукавами и принтом в виде листьев и птичек.

Реклама

Платье подчеркивало талию тонким поясом с пряжкой. Изюминкой образа стал шелковый платок, повязанный на голову — деталь, которая в последние годы вновь стала популярной.

Приянка Чопра / © Getty Images

Новости партнеров