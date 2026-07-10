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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
163
Время на прочтение
1 мин

Приянка Чопра привлекла внимание, потому что во время теннисного матча звонила мужу по видеосвязи

Ее муж — певец Ник Джонас — не смог посетить турнир, но актриса решила исправить ситуацию.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
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Приянка Чопра

Приянка Чопра / © Getty Images

Пока теннисные болельщики на Уимблдоне следили за матчем, актриса и модель Приянка Чопра привлекла к себе внимание, решив показать его своему мужу, который не присутствовал на спортивном мероприятии. Чопра позвонила Нику Джонасу по видеосвязи и показывала ему, что происходит на корте.

Приянка Чопра показывает мужу игру / © Getty Images

Приянка Чопра показывает мужу игру / © Getty Images

Приянка сидела в Королевской ложе — месте, предназначенном для членов королевской семьи, высокопоставленных лиц и известных гостей, — и её образ идеально соответствовал духу этого престижного теннисного турнира.

Согласно правилам Уимблдона, гости в Королевской ложе должны носить элегантную дневную одежду, поэтому Чопра надела кремовое платье с короткими рукавами и принтом в виде листьев и птичек.

Платье подчеркивало талию тонким поясом с пряжкой. Изюминкой образа стал шелковый платок, повязанный на голову — деталь, которая в последние годы вновь стала популярной.

Приянка Чопра / © Getty Images

Приянка Чопра / © Getty Images

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
163
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