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- Шоу-бизнес
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Приянка Чопра привлекла внимание, потому что во время теннисного матча звонила мужу по видеосвязи
Ее муж — певец Ник Джонас — не смог посетить турнир, но актриса решила исправить ситуацию.
Пока теннисные болельщики на Уимблдоне следили за матчем, актриса и модель Приянка Чопра привлекла к себе внимание, решив показать его своему мужу, который не присутствовал на спортивном мероприятии. Чопра позвонила Нику Джонасу по видеосвязи и показывала ему, что происходит на корте.
Приянка сидела в Королевской ложе — месте, предназначенном для членов королевской семьи, высокопоставленных лиц и известных гостей, — и её образ идеально соответствовал духу этого престижного теннисного турнира.
Согласно правилам Уимблдона, гости в Королевской ложе должны носить элегантную дневную одежду, поэтому Чопра надела кремовое платье с короткими рукавами и принтом в виде листьев и птичек.
Платье подчеркивало талию тонким поясом с пряжкой. Изюминкой образа стал шелковый платок, повязанный на голову — деталь, которая в последние годы вновь стала популярной.