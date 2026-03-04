ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
251
Время на прочтение
1 мин

Приянка Чопра в экстравагантной юбке с цветами появилась на показе Dior

43-летняя актриса посетила Парижскую неделю моды.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Приянка Чопра

Приянка Чопра / © Associated Press

Приянка Чопра посетила показ коллекции Dior осень-зима 2026-2027 от Джонатана Андерсона на Неделе моды в Париже.

Актриса появилась на фэшн-ивенте в ансамбле из мужской коллекции одежды Dior осень 2026 года. На ней был серый шерстяной укороченный жакет, черный свитер с надписью бренда и экстравагантная юбка на запах с цветочным принтом и аппликационными узелками.

Приянка Чопра / © Associated Press

Приянка Чопра / © Associated Press

Аутфит Чопра дополнила черными остроносыми туфлями. У нее были распущенные волосы и макияж с розовыми румянами.

Приянка Чопра / © Associated Press

Приянка Чопра / © Associated Press

Напомним, Приянка Чопра пришла на развлекательное вечернее шоу Джимми Фэллона в прозрачном кружевном платье с рюшами.

Дата публикации
Количество просмотров
251
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie