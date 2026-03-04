- Дата публикации
Приянка Чопра в экстравагантной юбке с цветами появилась на показе Dior
43-летняя актриса посетила Парижскую неделю моды.
Приянка Чопра посетила показ коллекции Dior осень-зима 2026-2027 от Джонатана Андерсона на Неделе моды в Париже.
Актриса появилась на фэшн-ивенте в ансамбле из мужской коллекции одежды Dior осень 2026 года. На ней был серый шерстяной укороченный жакет, черный свитер с надписью бренда и экстравагантная юбка на запах с цветочным принтом и аппликационными узелками.
Аутфит Чопра дополнила черными остроносыми туфлями. У нее были распущенные волосы и макияж с розовыми румянами.
Напомним, Приянка Чопра пришла на развлекательное вечернее шоу Джимми Фэллона в прозрачном кружевном платье с рюшами.