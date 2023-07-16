Приянка Чопра в платье от Victoria Beckham блистала на Уимблдоне в компании мужа

Приянка и Ник были запечатлены на тринадцатом дне Уимблдонского теннисного чемпионата во Всеанглийском клубе лаун-тенниса и крокета.

На трибунах актриса появилась в платье от Victoria Beckham из круизной коллекции 2024 года темно-зеленого цвета с рюшами, сочетая его со светлым клатчем тоже от этого же бренда. Обута Чопра была в черные сапоги-чулки с открытыми носами на каблуках. Густые темные волосы знаменитость собрала в высокий хвост, сделала дневной макияж и надела прямоугольные солнцезащитные очки, а в ушах у звезды были серьги-кольца небольшого размера.

Приянка Чопра и Ник Джонас / Фото: Getty Images

Ее муж, 30-летний Ник Джонас, надел костюм песочного цвета в принт, который дополнил идеально белой рубашкой и галстуком в тон. Мужчина был в коричневых кожаных туфлях, на запястье у него были часы на коричневом кожаном ремешке, а на пальце сверкало золотое помолвочное кольцо. Ник также был в солнцезащитных очках.

Напомним, вчера на Уимблдоне появилась принцесса Уэльская Кэтрин. Кейт является королевским покровителем Всеанглийского клуба большого-тенниса, поэтому всегда вручает трофеи по окончании турнира.

Принцесса Уэльская на Уимблдоне / Фото: Associated Press

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